«Шевелиться было больно»: Станислав Бондаренко поведал о тяжелой простуде

Звезда сериала «Провинциалка» Станислав Бондаренко на своей странице в Instagram разместил пост, в котором рассказал подписчикам о недомогании. 34-летний актер посетовал, что несмотря на плохое самочувствие, все равно приходится ходить на работу.
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
Артист отметил, что, в принципе, достаточно редко болеет и пожелал подписчикам беречь себя.
Поклонницы актера в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления и не забыли про комплименты.
«Поправляйся красавчик и снова в строй!»
«Не болей никогда, будь здоровым всегда»
«Шикарный. Сексуальный. Лучший. Красавчик. Выздоравливай и не болей, Станислав»
«Вы очень хороший! Не болейте!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Бондаренко заинтриговал подписчиков загадочным предметом.