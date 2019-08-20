«Шевелиться было больно»: Станислав Бондаренко поведал о тяжелой простуде

Звезда сериала «Провинциалка» Станислав Бондаренко на своей странице в Instagram разместил пост, в котором рассказал подписчикам о недомогании. 34-летний актер посетовал, что несмотря на плохое самочувствие, все равно приходится ходить на работу.

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«Как бы ты ни болел, ты все равно должен быть на работе. Но спасибо всем, кто окружил заботой и лечением. Вчера вообще даже шевелиться было больно от температуры. Но до выезда на съемочную площадку семья помогла», — написал Станислав Бондаренко.

Артист отметил, что, в принципе, достаточно редко болеет и пожелал подписчикам беречь себя.

«Я редко болею, и хочется еще реже, чего всем и желаю. Не болейте и берегите себя, а то лето у нас особенное от кондиционеров все болеют (это так друг сегодня пошутил)» , — добавил Бондаренко.

Instagram @st_bond

Поклонницы актера в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления и не забыли про комплименты.

«Поправляйся красавчик и снова в строй!»

«Не болей никогда, будь здоровым всегда»

«Шикарный. Сексуальный. Лучший. Красавчик. Выздоравливай и не болей, Станислав»

«Вы очень хороший! Не болейте!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Бондаренко заинтриговал подписчиков загадочным предметом.