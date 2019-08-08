«Кто угадает?» Актер Бондаренко заинтриговал подписчиков загадочным предметом

Актер театра и кино Станислав Бондаренко опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото с супругой Аурикой Алехиной. На снимке пара строит рожицы в лифте, девушка держит телефон, а у артиста в руках — целлофановый сверток. Что находится внутри пакета, актер предложил угадать подписчикам.

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«Никогда не забывай дурачиться. Это облегчает жизнь. Начинаем хлопоты по переезду. Это подобно стихийному бедствию. Терпеть не могу переезды, но очень люблю обустраивать новое жилое пространство. Кто угадает, что в пакетике?» — написал Бондаренко.

Instagram @st_bond