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  4. «Кто угадает?» Актер Бондаренко заинтриговал подписчиков загадочным предметом

«Кто угадает?» Актер Бондаренко заинтриговал подписчиков загадочным предметом

, 22:25 Фото 311

Актер опубликовал фото в лифте вместе с женой Аурикой в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @st_bond

Актер театра и кино Станислав Бондаренко опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото с супругой Аурикой Алехиной. На снимке пара строит рожицы в лифте, девушка держит телефон, а у артиста в руках — целлофановый сверток. Что находится внутри пакета, актер предложил угадать подписчикам.

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«Никогда не забывай дурачиться. Это облегчает жизнь. Начинаем хлопоты по переезду. Это подобно стихийному бедствию. Терпеть не могу переезды, но очень люблю обустраивать новое жилое пространство. Кто угадает, что в пакетике?» — написал Бондаренко.

Instagram @st_bond

Поклонники пожелали удачи семейной паре в нелегком деле и предложили свои варианты содержимого пакета в руках артиста. Среди них: шаурма, кукуруза, памперс, подковка, блинчики, ключи, гвозди, печенье и пирожок.

Правда, что же находится внутри пакета, Станислав так и рассказал, оставив юзеров в недоумении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бондаренко растрогал фанатов нежным постом о любви.

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