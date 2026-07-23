Один человек погиб, четверо ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 391 0

Украинские боевики атаковали республику в ночь на 23 июля.

Атака БПЛА ВСУ на Крым сегодня 23 июля: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Республику Крым ночью на 23 июля погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, двое из них — несовершеннолетние. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он на своем канале в мессенджере МАКС.

Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам и близким умершего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти Крыма окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку, заверил он.

В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны также отражали атаку БПЛА в Воронежской области, есть пострадавшие и серьезные последствия, заявил губернатор Александр Гусев.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции, о проведении которой в феврале 2022 года заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к народу. Киевский режим применяет как БПЛА, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 июл
В результате удара беспилотника ВСУ в Воронеже погиб трехлетний мальчик
23 июл
«Пострадавшие и серьезные последствия»: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область
23 июл
Боевики ВСУ ударили по объекту ТЭК в Ульяновской области
22 июл
«Приоритет — доставка покупателям»: Татьяна Ким — о восстановлении работы складов Wildberries
22 июл
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре
22 июл
В результате удара ВСУ по многоэтажке в Ялте пострадали 13 человек
22 июл
Один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА в Армавире
22 июл
За ночь силы ПВО России сбили 242 украинских беспилотника
22 июл
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек
22 июл
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на склад в Ставропольском крае
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео