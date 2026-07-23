Один человек погиб, четверо ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Украинские боевики атаковали республику в ночь на 23 июля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Республику Крым ночью на 23 июля погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, двое из них — несовершеннолетние. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он на своем канале в мессенджере МАКС.
Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам и близким умершего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти Крыма окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку, заверил он.
В ночь на 23 июля силы противовоздушной обороны также отражали атаку БПЛА в Воронежской области, есть пострадавшие и серьезные последствия, заявил губернатор Александр Гусев.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции, о проведении которой в феврале 2022 года заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к народу. Киевский режим применяет как БПЛА, так и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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