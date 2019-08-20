Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган заявила, что не согласна с рейтингом тусовочных городов мира, который составил портал всемирно известное издательство путеводителей Lonely Planet.
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Певица заявила 78.ru, что город на Неве уступает в этом отношении столице.
«Мне кажется, Москва самая тусовочная, а не Петербург. Но мне ли спорить», — сказала 38-летняя артистка.
Авторы развлекательного ТОПа поставили Северную столицу на четвертое место. Самым веселым городом был признан сербский Белград, на втором месте мексиканский Плайя-дель-Кармен, а замыкает тройку Сингапур.
Ранее рассказывал о самых тихих и шумных российских городах.