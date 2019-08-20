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  4. «Москва самая тусовочная» — экс-солистка «Ленинграда» о рейтинге веселых городов мира

«Москва самая тусовочная» — экс-солистка «Ленинграда» о рейтинге веселых городов мира

, 14:59 32

Ранее портал для путешествий Lonely Planet поставил Петербург на четвертое место в ТОПе самых веселых городов мира.

Фото : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган заявила, что не согласна с рейтингом тусовочных городов мира, который составил портал всемирно известное издательство путеводителей Lonely Planet.

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Певица заявила 78.ru, что город на Неве уступает в этом отношении столице.

«Мне кажется, Москва самая тусовочная, а не Петербург. Но мне ли спорить», — сказала 38-летняя артистка.

Авторы развлекательного ТОПа поставили Северную столицу на четвертое место. Самым веселым городом был признан сербский Белград, на втором месте мексиканский Плайя-дель-Кармен, а замыкает тройку Сингапур.

Ранее рассказывал о самых тихих и шумных российских городах.

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