Что стало причиной смерти красавицы-бегуньи прямо во время тренировки

В Тамбовской области во время пробежки скончалась 25-летняя чемпионка региона по бегу с барьерами Маргарита Плавунова, сообщили в Федерации легкой атлетики Тамбовской области.

Трагедия произошла вечером 19 августа в деревне Моршанского района, где легкоатлетка находилась на отдыхе у бабушки. Во время пробежки спортсменке стало плохо и она упала. Тело бегуньи в траве обнаружили местные жители. Прибывшие медики лишь констатировали ее смерть. Предварительная версия гибели девушки — острая сердечная недостаточность.

25-летняя Плавунова считалась очень перспективной бегуньей. Спортсменка-красавица неоднократно выигрывала региональные старты и становилась призером ЦФО по легкой атлетике.

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