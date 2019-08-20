Видео: Лиза Галкина дала забавный совет бреющемуся отцу

На фан-странице Аллы Пугачевой и ее семьи появилось забавное архивное видео с участием Гарика и Лизы. В кадре Максим Галкин ведет беседу с малышами прямо во время утреннего бритья. Дети, судя по всему, специально напросились к папе, чтобы понаблюдать за тем, как он бреется. А телеведущий в этот момент записал забавный ролик.

«Ну-ка, ну-ка, посмотрим!» — потирая руки, говорит Гарри.

«А можно и мне посмотреть», — просит Лиза и с любопытством разглядывает отца.

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Лица малышей полны удивления, видимо, они впервые в жизни увидели бреющегося папу. Дети одеты по-домашнему. На девочке серая футболка с принтом, а на Гарике — белая. Белокурые волосы Лизы аккуратно убраны назад. Сам Максим находится за кадром.

«Брейся, папа, а то, если не бриться каждый день, то волосы на щечках вырастут», — дала совет отцу дочка.

А Гарик сказал, что когда станет большим, бриться не будет, а отрастит бороду.

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от забавного видео и отметили, что дети Галкина очень милые и искренние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина станцевала под аккомпанемент Преснякова.