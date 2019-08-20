Кто сыграет прообраз Сергея Лазарева в фильме Netflix о «Евровидении»?

Звезда телесериала «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс вошел в актерский состав фильма Netflix о «Евровидении». 36-летней британский актер сыграет прообраз Сергея Лазарева, сообщает Variety.com.

Согласно сценарию, представителю России Александру Лемтову на международном конкурсе эстрадной песни предстоит сразиться за победу с исландским дуэтом.

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Известно, что соперников россиянина — начинающих музыкантов сыграют Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс. На роль отца одного из представителей Исландии утвержден знаменитый Пирс Броснан.

Съемки будущей картины «Евровидение» в настоящий момент проходят в Великобритании и Исландии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду.