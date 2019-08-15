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Лазарев, Зара и Нюша выступили на гастролях в Азии за еду

, 9:19 Видео 307

Музыканты приехали с шоу в Туркменистан.

Фото : Instagram @lazarevsergey

Звезды отечественного шоу-бизнеса Сергей Лазарев, Нюша и Зара недавно побывали с гастролями в Туркменистане. Очевидно знаменитости во время двухдневного «тура» не только трудились, но и весело проводили время в компании друг друга. Зарубежная страна очень понравилась звездным друзьям своим гостеприимством и радушием. На родину артисты привезли целый «вагон» спелых дынь.

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Сергей Лазарев поспешил похвастаться с подписчиками в Instagram видео, на котором Нюша и Зара позировали рядом с разложенным на полу огромным количеством фруктов.

«Приехали из Туркменистана. Теперь выступаем исключительно за еду!» — прокомментировал происходящее певец.

Поклонники артистов лишь посмеялись происходящему. Однако самим звездам шоу-бизнеса в этом году не до смеха. Многие знаменитости отмечают — гастроли проходят не так, как им бы хотелось. Концертные директора певцов шепчутся между собой о полупустых площадках. Недавно даже на шоу популярной Ольги Бузовой организаторы, чтобы наполнить зал, срочно раздавали билеты по символической цене — за один рубль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пятилетний сын Сергея Лазарева «зажег» на московском концерте отца.

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