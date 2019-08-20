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  4. Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

, 16:02 403

Актер Петр Кислов просто сказал сопернику, что он лучше его.

Фото : www.globallookpress.com

Актер Петр Кислов в эфире программы на телеканале «Россия-1» рассказал, что увел свою вторую жену певицу Полину Гагарину у другого. Они познакомились, когда девушке было всего 19 лет.

Уже через год пара сыграла свадьбу, причем артистка в тот момент находилась уже на восьмом месяце беременности. По словам Кислова, Гагарина встречалась с парнем, но он смог отбить ее у другого. Петр просто сказал, что он лучше его.

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«Я был в школе-студии МХАТ ассистентом педагога. Полина пришла туда поступать. Я уже знал, что она прекрасно поет. Через какое-то время я признался ей в любви», — поделился откровением актер.

Полина поначалу думала, что молодой человек ее разыгрывает, однако впоследствии ответила ему взаимностью. Кислов отметил, что во время беременности Гагариной с ней было очень непросто, но он стойко терпел все ее капризы. В итоге академический отпуск во МХАТе пришлось взять ему, а Полина через несколько недель после родов вышла на учебу.

Однако спустя два года после свадьбы пара оформила развод. Гагарина стала замечать, что супруг неравнодушен к алкоголю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полину Гагарину раскритиковали за излишнюю худобу — фото.

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