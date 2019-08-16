Полина Гагарина в своем аккаунте в Instagram разместила очередное фото, сделанное во время отдыха на Крите. 32-летняя знаменитость стоит около бассейна в купальнике с черной повязкой на голове и опирается на плетеное кресло.
«Всем солнечный привет! ️ Как у вас погода?» — написала под снимком Полина Гагарина.
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Часть подписчиков певицы в комментариях в ответ стала рассказывать о погоде в своих городах. А вот основная масса пользователей обратила внимание на другое — чрезмерную худобу Полины Гагариной. Фанаты артистки отметили, что ее фигура стала похожа на мальчишескую.
«Поль, ребрышки проступают!»
«Это уже анорексия…»
«Зачем женщине показывать эти торчащие мослы и мальчиковую фигуру? В платье все-таки лучше!»
«Уже перебор, страшно смотреть»
«Фигура как у тринадцатилетнего мальчика! Стоп диеты!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают новый образ Полины Гагариной.