Полина Гагарина в своем аккаунте в Instagram разместила очередное фото, сделанное во время отдыха на Крите. 32-летняя знаменитость стоит около бассейна в купальнике с черной повязкой на голове и опирается на плетеное кресло.

«Всем солнечный привет! ️ Как у вас погода?» — написала под снимком Полина Гагарина.

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Часть подписчиков певицы в комментариях в ответ стала рассказывать о погоде в своих городах. А вот основная масса пользователей обратила внимание на другое — чрезмерную худобу Полины Гагариной. Фанаты артистки отметили, что ее фигура стала похожа на мальчишескую.

Instagram @gagara1987

«Поль, ребрышки проступают!»

«Это уже анорексия…»

«Зачем женщине показывать эти торчащие мослы и мальчиковую фигуру? В платье все-таки лучше!»

«Уже перебор, страшно смотреть»

«Фигура как у тринадцатилетнего мальчика! Стоп диеты!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают новый образ Полины Гагариной.