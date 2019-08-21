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  4. Египтяне пришли с Марса? Уфолог нашел очередное доказательство инопланетной жизни

Египтяне пришли с Марса? Уфолог нашел очередное доказательство инопланетной жизни

, 7:15 Видео 54

Рассматривая фотографию, сделанную марсоходом NASA Opportunity, Скотт Уоринг заметил изображение египетского саркофага.

Фото, видео : ТАСС/DPA

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг нашел очередное доказательство инопланетной жизни. Исследователь внеземных цивилизаций уже не раз утверждал, что на Марсе живут пришельцы. Свои доводы Уоринг подкреплял фотографиями марсохода NASA, на которых находил «следы» таинственных обитателей планеты.

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На этот раз уфолог заметил изображение египетского саркофага на снимке, сделанном американскими учеными в 2007 году, и решил, что найденная гробница может свидетельствовать о том, что египтяне переселились на Землю именно с Марса.

«У меня есть интересное открытие на Марсе. Прибыли ли древние египтяне с Марса? Зачем они переехали в Египет? Египет по внешнему виду и погоде очень похож на Марс», — цитирует Уоринга телеканал «360».

Для того, чтобы убедиться в своих предположениях, исследователь инопланетной жизни воспользовался инструментом приближения в редакторе фотографий и идентифицировал неопознанный объект как египетский саркофаг.

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