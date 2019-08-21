Попытка № 3: Меган Маркл наняла новую няню для сына Арчи

В семье герцогов Сассекских недавно появилась новая няня для их трехмесячного сына Арчи, передают 7дней.ру со ссылкой на британское издание Express. До этого Меган Маркл уволила уже двух помощниц.

Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах

Первая покинула коттедж спустя две недели после того, как приступила к работе, вторая продержалась чуть меньше месяца. Няни утверждали, что Меган якобы контролировала каждый их шаг и постоянно вмешивалась в их работу. Также инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри боялась оставить сына наедине с помощницей.

Пока неизвестно, сколько продержится в семье Меган Маркл и принца Гарри новая няня. По сообщениям инсайдеров, герцоги Сассекские возьмут новую помощницу с собой в Африку, куда они отправятся осенью с официальным визитом.

Из грязи в князи: как Ольга Бузова захватила российский шоу-бизнес? Читайте в 🌟 биографии на 5-tv.ru.