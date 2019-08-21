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  4. Попытка № 3: Меган Маркл наняла новую няню для сына Арчи

Попытка № 3: Меган Маркл наняла новую няню для сына Арчи

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По словам инсайдеров, две предыдущие помощницы не продержались в королевской семье и месяца.

Фото : www.globallookpress.com / © Stephen Lock

В семье герцогов Сассекских недавно появилась новая няня для их трехмесячного сына Арчи, передают 7дней.ру со ссылкой на британское издание Express. До этого Меган Маркл уволила уже двух помощниц.

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Первая покинула коттедж спустя две недели после того, как приступила к работе, вторая продержалась чуть меньше месяца. Няни утверждали, что Меган якобы контролировала каждый их шаг и постоянно вмешивалась в их работу. Также инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри боялась оставить сына наедине с помощницей.

Пока неизвестно, сколько продержится в семье Меган Маркл и принца Гарри новая няня. По сообщениям инсайдеров, герцоги Сассекские возьмут новую помощницу с собой в Африку, куда они отправятся осенью с официальным визитом.

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