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  4. Почему внучка-сирота Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки

Почему внучка-сирота Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки

, 16:33 451

Прощание с актрисой пройдет в субботу, 24 августа, в Театре имени Ермоловой.

Фото : www.globallookpress.com, ВКонтакте @golos_narodda

Внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки, скончавшейся в возрасте 79 лет. Об этом сообщила лучшая подруга народной артистки России Энахат Багирова.

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Десятилетняя Саша, над которой Назарова оформила опеку после смерти сына, 2 августа уехала отдыхать в Анапу и вернется лишь 25 августа. Ребенку уже рассказали о смерти бабушки. Девочка находится в подавленном состоянии и постоянно плачет. Отдых Саши решили не прерывать, так как похороны родного человека могут стать для девочки тяжелым ударом.

Энахат Багирова добавила, что до отъезда Саша навещала бабушку в больнице. Александру Назарову госпитализировали в июле. Сначала актриса находилась в Сергиевом Посаде, а потом ее перевезли в больницу № 119 с более развитыми медицинскими технологиями.

Прощание с Александрой Назаровой пройдет в субботу, 24 августа, на новой сцене Театра имени Ермоловой, время церемонии станет известно позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой.

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