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  4. «По паре яиц!»: Волочкова намекнула на приключение с двумя мужчинами — видео

«По паре яиц!»: Волочкова намекнула на приключение с двумя мужчинами — видео

, 5:04 Видео 19

Балерина пригласила в дом старых приятелей, с которыми знакома уже 23 года, и клятвенно пообещала никогда не говорить о том, что между ними произошло.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

После веселых каникул в Греции, Анастасия Волочкова вернулась на родину, но не перестала радовать и удивлять своих подписчиков. На этот раз балерина опубликовала в Instagram видео, на котором отдыхает и заразительно смеется в компании двух мужчин. На протяжении всего ролика звезда утверждает, что никогда никому не расскажет о приключении, которое пережили ее гости и она сама.

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«Без приключений моя жизнь была бы скучна! Володя Козырев и Миша Уваров в итоге, у меня дома. Через приключение приехали за книгой», — подписала пост артистка.

По словам Анастасии Волочковой, со своими приятелями она познакомилась в далеком 96-м году. В ролике балерина призналась, что целый день ничего не кушала и взялась за тарелку с тремя вареными яйцами.

«Я сегодня вообще ничего не поела. Вова мне говорит, надо хоть съесть пару яиц. Я сейчас с вами поделюсь!» — уверила знаменитость друзей.

Однако один из гостей заметил, что на всех лакомства, похоже, не хватит.

«Но это тогда получается по одному „яиц“!» — пошутил мужчина.

Анастасия Волочкова на протяжении всего видео улыбалась своим спутникам, заливисто хохотала над их шутками, а в конце поцеловала обоих в щеки.

«Самое главное, что мы всегда на позитиве. Питер рулит!» — заключила балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неудачное фото сделало Анастасию Волочкову обладательницей непропорционального тела.

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