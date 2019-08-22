Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с очередной презентации своей автобиографии под названием «Плата за успех». Светская львица решила выпустить еще один тираж книги, но теперь уже в несколько обновленном формате — с дополнительной главой и возможностью увидеть ее в роли Эсмеральды в балете «Кармен». Для этого достаточно лишь отсканировать специальный QR-код.
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На презентации в центре внимания оказалась не только книга, но и ее автор. Волочкова явилась на мероприятие в белом прозрачном платье в пол. А потом сходство с невестой балерина усугубила фатой, которую надела для фотосессии.
Такой немного странный выбор наряда для презентации книги Волочкова объяснила просто — она всего лишь повторяет образ героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка». Однако при этом не упустила шанса заинтриговать своих поклонников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что светская львица намекнула на приключение с двумя мужчинами.