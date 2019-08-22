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  4. Волочкова появилась на презентации своей книги в фате — фото

Волочкова появилась на презентации своей книги в фате — фото

, 9:15 Видео 394

Светская львица произвела фурор на очередной презентации своей дополненной автобиографии под названием «Плата за успех».

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с очередной презентации своей автобиографии под названием «Плата за успех». Светская львица решила выпустить еще один тираж книги, но теперь уже в несколько обновленном формате — с дополнительной главой и возможностью увидеть ее в роли Эсмеральды в балете «Кармен». Для этого достаточно лишь отсканировать специальный QR-код.

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Instagram @volochkova_art

На презентации в центре внимания оказалась не только книга, но и ее автор. Волочкова явилась на мероприятие в белом прозрачном платье в пол. А потом сходство с невестой балерина усугубила фатой, которую надела для фотосессии.

Instagram @volochkova_art

Такой немного странный выбор наряда для презентации книги Волочкова объяснила просто — она всего лишь повторяет образ героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка». Однако при этом не упустила шанса заинтриговать своих поклонников.

«Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять», — сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что светская львица намекнула на приключение с двумя мужчинами.

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