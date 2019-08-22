  1. Пятый канал
  4. «Какая фигура!» Звезда «Кадетства» Захарова дразнит поклонников снимками с моря

«Какая фигура!» Звезда «Кадетства» Захарова дразнит поклонников снимками с моря

, 11:15 Фото 34

Актриса показала подписчикам в Instagram несколько снимков с отдыха в Краснодарском крае, где она запечатлена в мини-шортах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lenazaharova57

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова вскружила поклонникам головы фотографиями с отдыха на курорте. Незаметно для фанатов она переместилась из Франции в Краснодарский край.

«Доброго вечера. Уже другое море! Как же красиво вокруг», — подписала снимок актриса.

Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

«Какая у вас фигура, Елена!» — прокомментировал фото один из пользователей.

«Мисс совершенство!» — добавил другой.

«Фигура, ножки, просто класс», — отметил юзер.

Между тем, по информации StarHit, в столь длительное путешествие Захарова взяла с собой полуторагодовалую дочь. Снимки малышки артистка в соцсети старается не выкладывать, потому что не хочет навязывать ребенку популярность.

«Ей очень нравятся люди, малышка любит очаровывать всех, она такая кокетка!» — рассказала Елена Захарова в беседе с изданием.

Об отце дочери актриса по-прежнему предпочитает умалчивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонников Захаровой восхитил ее образ без макияжа.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

11:15
«Какая фигура!» Звезда «Кадетства» Захарова дразнит поклонников снимками с моря
11:00
Агрессивные молодчики в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»
10:44
Что известно о пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге
10:36
Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»
10:25
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова
10:19
«Что-то сложно»: Иван Дорн озадачил поклонников фото с рыбой и топором

Сейчас читают

Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
«Слюнки: кап-кап!»: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье — видео
«Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги