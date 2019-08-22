«Какая фигура!» Звезда «Кадетства» Захарова дразнит поклонников снимками с моря

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова вскружила поклонникам головы фотографиями с отдыха на курорте. Незаметно для фанатов она переместилась из Франции в Краснодарский край.
«Доброго вечера. Уже другое море! Как же красиво вокруг», — подписала снимок актриса.
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«Какая у вас фигура, Елена!» — прокомментировал фото один из пользователей.
«Мисс совершенство!» — добавил другой.
«Фигура, ножки, просто класс», — отметил юзер.
Между тем, по информации StarHit, в столь длительное путешествие Захарова взяла с собой полуторагодовалую дочь. Снимки малышки артистка в соцсети старается не выкладывать, потому что не хочет навязывать ребенку популярность.
«Ей очень нравятся люди, малышка любит очаровывать всех, она такая кокетка!» — рассказала Елена Захарова в беседе с изданием.
Об отце дочери актриса по-прежнему предпочитает умалчивать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонников Захаровой восхитил ее образ без макияжа.