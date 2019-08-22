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  4. Опубликован трейлер фильма о домогательствах на Fox News

Опубликован трейлер фильма о домогательствах на Fox News

, 15:17 32

Главные роли в киноленте «Сенсация» о секс-скандале в редакции американского телеканала сыграли Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман.

Фото : YouTube/ ONE Media

В сети опубликован трейлер фильма «Сенсация» (Bombshell) о сексуальных домогательствах на американском телеканале Fox News.

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В основе киноленты история трех женщин-сотрудниц. В 2016 году Гретхен Карлсон (Николь Кидман) подала в суд на главу Fox News Роджера Айлза (Джон Литгоу) и обвинила его в настойчивых ухаживаниях, из-за которых ей пришлось уволиться. Ее поддержали еще несколько сотрудниц, в том числе ведущая Мегин Келли (Шарлиз Терон). После секс-скандала Айлз был вынужден уйти в отставку.

Пользователи в соцсетях обсуждают невероятную схожесть героини Терон с телеведущей Келли.

«Кто здесь настоящая Меган Келли, а кто Шарлиз Терон в фильме?» — задается вопросом один из них.

twitter @ErikDavis

Выход фильма на большой экран запланирован на 19 декабря 2019 года.

Ранее рассказывал об американском актере Кевине Спейси, который впервые вышел в свет после обвинений в домогательстве.

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Опубликован трейлер фильма о домогательствах на Fox News

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