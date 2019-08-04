Видео: Кевин Спейси впервые вышел в свет после обвинений в домогательстве

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Актер прочитал поэму об изнуренном бойце рядом со скульптурой «Боксер в покое».

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Фото, видео : Matthias Balk / www.globallookpress.com, YouTube / Kevin Spacey Talks

Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинения в сексуальных домогательствах. Актер выступил в Национальном музее Рима и продекламировал поэму. Примечательно, что произведение, которое читал Спейси, было написано итальянским поэтом в его честь.

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Поэма рассказывает о бойце на ринге, который один за одним терпит мощные удары, истекая кровью. Герой истощен и брошен в одиночестве. Таким образом автор отразил свое видение тех гонений, которым подвергся Кевин из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам.

Обвинения в адрес Кевина Спейси были отозваны Прокуратурой США 17 июля 2019 года — как сообщал 5-tv.ru, потерпевшая сторона заявила, что телефон с смс-сообщениями, которые были главным доказательством, утерян.

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