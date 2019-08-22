«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке

Звезда сериала «Не родись красивой» Мария Машкова вышла замуж за музыканта и предпринимателя Александра Слободяника-младшего из-за его хорошего генофонда. Об этом в Instagram рассказала сама актриса.
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Брак со Слободяником для звезды «Не родись красивой» является вторым по счету, супруги живут вместе уже десять лет. В первый раз дочь Владимира Машкова была замужем за актером Артемом Семакиным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Машков повлиял на первый брак дочери.