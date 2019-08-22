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«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке

, 15:30 1 262

Дочь актера Владимира Машкова — Мария вот уже много лет счастливо живет с музыкантом и предпринимателем Александром Слободяником-младшим.

Фото : Instagram @masha_mashkova_official

Звезда сериала «Не родись красивой» Мария Машкова вышла замуж за музыканта и предпринимателя Александра Слободяника-младшего из-за его хорошего генофонда. Об этом в Instagram рассказала сама актриса.

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«Почему я вышла замуж за Сашку и столько лет смиренно работаю над терпением и компромиссами? Исключительно из-за генофонда, уж очень я в него верю (мне иначе, сами понимаете, никак). Папа Саши был выдающимся советским пианистом. Звали его Александр Слободяник», написала Машкова, прикрепив видео, на которых их общие со Слободяником дети — Стефания и Александра — играют на музыкальных инструментах.

Брак со Слободяником для звезды «Не родись красивой» является вторым по счету, супруги живут вместе уже десять лет. В первый раз дочь Владимира Машкова была замужем за актером Артемом Семакиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Машков повлиял на первый брак дочери.

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