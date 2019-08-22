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  4. «Копия папы»: Бондаренко растрогал фанатов снимком с четырехмесячной малышкой

«Копия папы»: Бондаренко растрогал фанатов снимком с четырехмесячной малышкой

, 15:48 Фото 62

На своей странице Instagram актер опубликовал фото, на котором дурачится со своей наследницей.

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Фото, видео : Instagram @st_bond

Поклонники знают актера Станислава Бондаренко как образцового семьянина. Даже несмотря на загруженный график и съемки, заботливый отец всегда находит время на своих детей и не забывает делать сюрпризы супруге Аурике Алехиной. Девушка подарила мужу двух дочерей — в 2017 году родилась Алексия, а в 2019-м — Микаэла.

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На своей странице Instagram артист часто делится фотографиями с наследницами и показывает, как они растут. На этот раз кинозвезда опубликовал в своем профиле снимок с четырехмесячной малышкой. На фото Бондаренко лежит рядом со своей дочерью и широко улыбается. Девочка не отстает от папы и игриво смотрит в камеру.

Instagram @st_bond

Подписчики, привыкшие видеть актера на экранах совсем в других амплуа, были очарованы тем, как звезда перевоплощается, находясь с семьей — рядом со своими красавицами. В комментариях они выразили восхищение и отметили, что Микаэла растет похожей на знаменитого папу.

«Копия папы»;

«Как на папу то похожа!»

«Папина дочь!»

«Какая прелесть эта малышка, сладкая конфетка. Рядом и папа поправился, сияет от счастья!»

«Бровки папины у дочек», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко поведал о тяжелой простуде.

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