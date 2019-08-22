Известная российская телеведущая Дана Борисова нечасто публикует в социальных сетях откровенные фотографии, да и о личной жизни звезда рассказывает довольно редко. Однако на этот раз теледива не удержалась — она приобрела «купальник мечты» и решился продемонстрировать его своим подписчикам.

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В сторис в Instagram Борисова опубликовала короткий видеоролик, на котором крутится перед зеркалом в соблазнительном черном бикини. Купальник выгодно подчеркивает изгибы тела светской львицы и акцентирует внимание на ее груди и талии.

К слову, знаменитости могут позавидовать многие российские женщины, поскольку даже после родов ведущая быстро пришла в форму и стала участвовать в фотосессиях для модных журналов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятна на лбу Даны Борисовой шокировали поклонников.