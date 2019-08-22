Два новолуния в августе: что категорически нельзя делать в критические дни

В августе 2019 года ожидается не одно, а сразу два новолуния — так называется последняя и первая лунная фаза. Дело в том, что Луна проходит полный цикл за 29,5 дней, а, поскольку в последнем летнем месяце 31 календарный день, небесное тело успевает пройти все фазы и еще раз обновиться в конце августа.
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов
Считается, что во время новолуния спутник Земли обновляет свою энергетику, что сказывается на самочувствии жителей планеты. О том, как небесное явление влияет на человека, в интервью 5-tv.ru рассказала астролог Инга Лозанчич.
«
По словам эксперта, в период новолуния лучше отказаться от новых дел, а также обязательно отложить операции, поскольку в это время у организма остается «мало защитных сил» для борьбы с заболеванием.
«
Зато период убывающей Луны идеально подходит для совершения процедур по очищению организма.
«
Ранее 5-сообщал, что можно и нельзя делать в День Черной Луны.