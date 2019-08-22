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  4. Два новолуния в августе: что категорически нельзя делать в критические дни

Два новолуния в августе: что категорически нельзя делать в критические дни

, 20:44 Эксклюзивное интервью 176

Инга Лозанчич рассказала, как небесное явление влияет на организм человека.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox

В августе 2019 года ожидается не одно, а сразу два новолуния — так называется последняя и первая лунная фаза. Дело в том, что Луна проходит полный цикл за 29,5 дней, а, поскольку в последнем летнем месяце 31 календарный день, небесное тело успевает пройти все фазы и еще раз обновиться в конце августа.

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Считается, что во время новолуния спутник Земли обновляет свою энергетику, что сказывается на самочувствии жителей планеты. О том, как небесное явление влияет на человека, в интервью 5-tv.ru рассказала астролог Инга Лозанчич.

«Критические — это четыре дня: два дня до и два дня после. <.> Повышается эмоциональная включенность, конечно, очень сильно, то есть перед новолунием буквально за два дня до можно чувствовать некоторый упадок физических сил, при этом утончаются все наши оболочки, и мы все воспринимаем более ранимо», — пояснила специалист.

По словам эксперта, в период новолуния лучше отказаться от новых дел, а также обязательно отложить операции, поскольку в это время у организма остается «мало защитных сил» для борьбы с заболеванием.

«Последние две недели перед новолунием — это процесс убывающей луны, когда новое не рекомендуется, когда рекомендуется уже завершать ранее начатое. Но за два дня вообще быть очень аккуратным с какими-то новостями, проектами», — посоветовала Лозанчич.

Зато период убывающей Луны идеально подходит для совершения процедур по очищению организма.

«Когда луна убывает, хороши все очистительные процедуры: диеты, очищения любые, голодания. Вот это хорошо, то есть не наполнять себя чем-то, а, наоборот, очищаться», — рассказала специалист.

Ранее 5-сообщал, что можно и нельзя делать в День Черной Луны.

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