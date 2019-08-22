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Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений

, 23:50 Фото 162

Мудрым советом телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко ведет активный диалог с подписчиками в Instagram и постоянно делится важными событиями своей жизни. Знаменитость 2 июля 2019 года сыграла пышную свадьбу с певцом Владом Топаловом в Италии. А ранее, осенью 2018 года, артисты зарегистрировали отношения, когда Регина находилась на седьмом месяце беременности.

Поклонники считают их пару самой красивой и гармоничной, однако сама телеведущая часто признается в интервью, что в их семье не все так гладко и порой случаются ссоры, как и у всех супругов.

Недавно Тодоренко опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, где поделилась секретом счастливого брака.

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Instagram @reginatodorenko

«С.: Вот у нас тут спор, как сохранить длительные счастливые отношения?

Я.: Как люди живут по 30-35 лет вместе?

Ю.: Привычка, привязанность, вот и все.

Р.: Залог длительных отношений — Мудрая ЖЕНЩИНА, не так ли?» - поделилась разговором в гримерке Регина.

Подписчики согласились, что залогом крепких отношений является женщина, однако многие отметили, что немало зависит и от мужчины.

«Да от женщины многое зависит это точно!»

«Это точно, от мудрости женщины очень зависит успех отношений, хотя бывают и исключения, когда все держится на мудрости и терпении мужчины☺»;

«Конечно! Мудрая женщина и терпеливый мужчина», — поделились своими мыслями фолловеры.

Ранее Алина Топалова рассказала о свадьбе брата с Региной Тодоренко.

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