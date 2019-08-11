«Тронул до слез»: Алина Топалова рассказала о свадьбе брата с Региной Тодоренко

Свадьба двух знаменитостей — Влада Топалова и Регины Тодоренко — состоялась 2 июля в итальянском Соренто. Влюбленные устроили пышное торжество спустя полгода после того, как расписались в ЗАГСе.

Долгожданное мероприятие было доверено устроить сестре Влада Топалова Алине. Девушка владеет фирмой по организации свадеб и выбор певца и телеведущей был совершенно предсказуем, пишет Starhit.

В интервью изданию Алина Топалова рассказала, что на подготовку торжества «неимоверных масштабов» у нее было всего полтора месяца. Единственным выходом в такой ситуации было все делать очень быстро.

«У нас было всего полтора месяца на организацию торжества неимоверных масштабов, и мы «на берегу» договорились, что единственный способ добиться успеха в такой затее — двигаться строго в одном направлении и в очень быстром темпе. Влад в процессе подготовки вообще поразил меня до глубины души, а пару раз даже тронул до слез. Все прошло под эгидой его слов: «Все свадебные мечты Регины должны сбыться, никакими заботами ее не беспокоим, никакие бюджеты с ней не обсуждаем — она должна только порхать и получать от процесса удовольствие, все сложные вопросы — строго ко мне!» — рассказала девушка.

При этом Алина отметила, что воплощать в жизнь желания Регины оказалось очень легко.

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«Регина совершенно не требовательна. Просто она такой человек — с такими яркими, веселыми, роскошными идеями, что мне только хотелось каждую из них реализовать. А так она — невеста мечты для любого организатора свадеб», — призналась сестра Топалова.

Свадьба была организована в итальянском стиле. Поклонники звездной пары признали, что невеста с женихом были очень красивы. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал свадебное платье Регины Тодоренко.