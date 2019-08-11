«Тронул до слез»: Алина Топалова рассказала о свадьбе брата с Региной Тодоренко

Свадьба двух знаменитостей — Влада Топалова и Регины Тодоренко — состоялась 2 июля в итальянском Соренто. Влюбленные устроили пышное торжество спустя полгода после того, как расписались в ЗАГСе.
Долгожданное мероприятие было доверено устроить сестре Влада Топалова Алине. Девушка владеет фирмой по организации свадеб и выбор певца и телеведущей был совершенно предсказуем, пишет Starhit.
В интервью изданию Алина Топалова рассказала, что на подготовку торжества «неимоверных масштабов» у нее было всего полтора месяца. Единственным выходом в такой ситуации было все делать очень быстро.
При этом Алина отметила, что воплощать в жизнь желания Регины оказалось очень легко.
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Свадьба была организована в итальянском стиле. Поклонники звездной пары признали, что невеста с женихом были очень красивы. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал свадебное платье Регины Тодоренко.