«История детского мужества»: В Петербурге для школьников проведут «уроки блокады»

В петербургских школах с началом учебного года чиновники правительства города проведут «уроки блокады», на которых расскажут о подвиге ленинградцев, отстоявших город от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава города на Неве Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на канале 78.ru в четверг, 22 августа.

« Мы выступили с инициативой провести в каждом классе 1-го — 2-го сентября „урок блокады“. Мы договорились с членами правительства, что разъедемся по школам, и каждый из нас этот урок проведет. Потому что наши дети должны знать и помнить, как сложно, как тяжело было во время блокады. И как те же самые девчонки и мальчишки, которые жили в то время, переносили все тяготы. И писали свою историю — детского мужества, которую сегодня нужно помнить, знать. И никогда не забывать! » — сказал он.

Кольцо блокады Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. 18 января 1943 года отчаянными усилиями войск двух фронтов удалось пробить коридор в осажденный город, но окончательно снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня, — больше чем любого другого города в период Второй мировой войны. За это время погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан.

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