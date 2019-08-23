  1. Пятый канал
  4. Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

, 15:43 54

В крови 27-летнего форварда сборной России и клуба «Вашингтон Капиталз» якобы обнаружили кокаин.

Фото : © РИА Новости/ Алексей Куденко

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что в крови 27-летнего нападающего сборной России и клуба НЛХ «Вашингтон Капиталз» якобы обнаружили кокаин. Вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, которую он сдавал 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею. Кузнецов не стал просить вскрывать пробу B и был отстранен от соревнований под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. Сам хоккеист ранее категорически отрицал употребление запрещенных веществ.

В рамках НХЛ российский форвард и одноклубник Александра Овечкина, скорее всего, продолжит выступать из-за более лояльных антидопинговых правил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о футболистах Английской премьер-лиги, которых допустили к играм несмотря на проваленные тесты на допинг.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

16:14
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Сочи после отказа гидравлики шасси
16:12
МЧС РФ круглосуточно следят за безопасностью на фестивале «Таврида-АРТ»
15:57
Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan
15:43
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
15:31
Концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы
15:28
Постапокалиптический роман Глуховского «Метро 2033» экранизируют к 2022 году

Сейчас читают

«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото
Пышногрудая Седокова записала жаркое видео в кровати
«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги