Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT — IIHF (@IIHFHockey) 23 августа 2019 г.

Отмечается, что в крови 27-летнего нападающего сборной России и клуба НЛХ «Вашингтон Капиталз» якобы обнаружили кокаин. Вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, которую он сдавал 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею. Кузнецов не стал просить вскрывать пробу B и был отстранен от соревнований под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. Сам хоккеист ранее категорически отрицал употребление запрещенных веществ.

В рамках НХЛ российский форвард и одноклубник Александра Овечкина, скорее всего, продолжит выступать из-за более лояльных антидопинговых правил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о футболистах Английской премьер-лиги, которых допустили к играм несмотря на проваленные тесты на допинг.