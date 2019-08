Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT