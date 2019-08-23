Бывший директор Белого дома по коммуникациям и советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании Энтони Скарамуччи заявил, что психическое здоровье американского лидера оставляет желать лучшего, и ситуация будет только усугубляться.

«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа

Как передают «Известия», Скарамуччи в интервью заявил, что никогда бы не поддержал переизбрание президента на второй срок.

«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что в такой ситуации дело будет только ухудшаться» , — заявил экс-советник.

Во время президентской гонки Скарамуччи был другом Дональда Трампа, а после победы над Хилари Клинтон вошел в администрацию нового американского лидера и стал директором Белого дома по коммуникациям. Через 11 дней президент Трамп уволил Скарамуччи, который, по его словам, явно не справлялся с обязанностями. После этого бывший соратник американского лидера не раз критиковал как главу Белого дома, так и его ближайший круг.

Ранее 5-tv.ru публиковал забавное видео с пресс-конференции Дональда Трампа, во время которой американский лидер потерял бутылку с водой.