Бывший директор Белого дома по коммуникациям и советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании Энтони Скарамуччи заявил, что психическое здоровье американского лидера оставляет желать лучшего, и ситуация будет только усугубляться.
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Как передают «Известия», Скарамуччи в интервью заявил, что никогда бы не поддержал переизбрание президента на второй срок.
Во время президентской гонки Скарамуччи был другом Дональда Трампа, а после победы над Хилари Клинтон вошел в администрацию нового американского лидера и стал директором Белого дома по коммуникациям. Через 11 дней президент Трамп уволил Скарамуччи, который, по его словам, явно не справлялся с обязанностями. После этого бывший соратник американского лидера не раз критиковал как главу Белого дома, так и его ближайший круг.
Ранее 5-tv.ru публиковал забавное видео с пресс-конференции Дональда Трампа, во время которой американский лидер потерял бутылку с водой.