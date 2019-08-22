Принцесса тюльпанов: Лиза Галкина появилась в платье с цветочным принтом

На фанатской странице Гарри Галкина в Instagram появилось новое фото. На снимке запечатлены Лиза с братом. Мальчик одет в серую футболку, а на девочке элегантное платье с цветочным принтом в виде тюльпанов.

Длинные белокурые волосы Лизы украшены перламутровыми заколками. На фотографии дети напряженно наблюдают за событием, которое осталось за кадром.

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Instagram @garri_galkin

Подписчики в очередной раз восхитились детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина и оставили множество комплиментов в комментариях.

«Господи, ну до чего хороши!»

«Лиза — это маленькая копия Аллы, а Гарик похож на Максима. И вы вместе необыкновенное чудо на планете!»

«Вроде дети-то чужие, а как родные!» — написали фолловеры.

Стоит отметить, что у Гарика и Лизы появилось уже много фан-страничек в социальных сетях. Дети Пугачевой и Галкина становятся популярнее своих родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной.