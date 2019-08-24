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  4. Тина Канделаки призналась, что иногда ей снятся провокационные сны

Тина Канделаки призналась, что иногда ей снятся провокационные сны

, 7:31 Фото 1 495

Фанаты насладились и рассказом, и сопровождавшим его снимком Канделаки в пляжном костюме.

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Фото, видео : Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки придерживается строгой диеты. В ее рационе давно отсутствуют мясо, сахар и молоко. Однако время от времени телеведущая все-таки вспоминает о «запрещенке» — как рассказала Тина своим подписчикам в Instagram, недавно ей приснился сон, в котором она нарушила сразу два своих табу. По словам Канделаки, во сне она с большим удовольствием ела мороженое.

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«Проснулась в холодном поту с мыслью, что мой тренер Миша поймал меня с поличным», — откровенничает Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

Рассказ Тина сопроводила фотографией, на которой она позирует в голубом слитном купальнике на фоне растений и неба. Поклонники отметили красоту фигуры и наряда ведущей.

«Купальник цвета неба! Тина! Так красиво!»

«Какая великолепная фигура! И купальник замечательный», — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отпуске Тина Канделаки наслаждается чтением эротической литературы.

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