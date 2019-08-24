Бывший бойфренд погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой закрутил новый роман

Бывший бойфренд погибшей участницы телепроекта «Дом-2»Марии Политовой Артем Шануров опубликовал в своем Instagram новое фото. На снимке молодой человек предстал не один, а с девушкой-блондинкой, видимо, новой избранницей.

«Все еще продолжается», — подписал снимок Артем.

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Instagram @shanurov

Однако о своей новой девушке Шануров ничего не рассказал. Несколько месяцев Артем жил затворником и не появлялся в соцсетях после гибели возлюбленной Марии Политовой в декабре 2017 года. Она страдала психическим расстройством и даже несколько раз пыталась добровольно уйти из жизни. Артем очень тяжело переживал смерть любимой, передает Starhit.

Шануров и Политова планировали совместное будущее, однако из-за проблем со здоровьем у Марии, они так и не успели пожениться. 4 декабря 2017 года Мария ушла из московской квартиры и больше не вернулась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой и экс-участница «Дома-2» рассказали о своем романе.