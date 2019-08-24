  1. Пятый канал
  4. Бывший бойфренд погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой закрутил новый роман

Бывший бойфренд погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой закрутил новый роман

, 17:24 Фото 88

Об этом Артем Шануров рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @shanurov

Бывший бойфренд погибшей участницы телепроекта «Дом-2»Марии Политовой Артем Шануров опубликовал в своем Instagram новое фото. На снимке молодой человек предстал не один, а с девушкой-блондинкой, видимо, новой избранницей.

«Все еще продолжается», — подписал снимок Артем.

Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк

Instagram @shanurov

Однако о своей новой девушке Шануров ничего не рассказал. Несколько месяцев Артем жил затворником и не появлялся в соцсетях после гибели возлюбленной Марии Политовой в декабре 2017 года. Она страдала психическим расстройством и даже несколько раз пыталась добровольно уйти из жизни. Артем очень тяжело переживал смерть любимой, передает Starhit.

Шануров и Политова планировали совместное будущее, однако из-за проблем со здоровьем у Марии, они так и не успели пожениться. 4 декабря 2017 года Мария ушла из московской квартиры и больше не вернулась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой и экс-участница «Дома-2» рассказали о своем романе.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Последние новости

18:06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
17:51
Фанаты обсуждают фото Виктории Бони, на котором заметен округлившийся живот
17:38
Шойгу передал Додону рассекреченные документы о зверствах фашистов в Кишиневе
17:24
Бывший бойфренд погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой закрутил новый роман
17:09
Дональд Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7
16:55
Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко рассказал о новорожденной дочке

Сейчас читают

«Инфаркт миокарда»: Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии актера
Видео: «Русская Кардашьян» «искупалась» в долларах в стриптиз-клубе
«Лапулечка»: Танец Натальи Рудовой в полотенце порадовал фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги