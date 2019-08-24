Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, так как посчитал недопустимыми ряд моментов, о которых ему рассказали представители профсоюзов горняков 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ФАН.

« Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату », — отметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера, который отмечается 25 августа.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о перечне поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.