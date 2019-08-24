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  4. Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

, 18:53 30

Практически за сутки до Дня шахтера президент РФ утвердил ряд поручений для улучшения ситуации в угледобывающей отрасли.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, так как посчитал недопустимыми ряд моментов, о которых ему рассказали представители профсоюзов горняков 22 августа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ФАН.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера, который отмечается 25 августа.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о перечне поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

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