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  4. «Это великая идея!»: Дирижер Юрий Башмет о фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

«Это великая идея!»: Дирижер Юрий Башмет о фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

, 23:37 Интервью 16

По мнению музыканта, мероприятие позволит его участникам познать себя и ощутить границы своих возможностей.

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Фото, видео : ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 21

Российский альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет в беседе с МИЦ «Известия», говоря о фестивале творческих сообществ «Таврида- АРТ» в Крыму, отметил большую значимость мероприятия. По словам музыканта, главное в творчестве — самопознание. В рамках этой площадки участники фестиваля смогут ощутить границы своих возможностей.

«Мне кажется, что это великая идея. Здесь люди, которые уже чего-то добились, или еще не знают, чего им добиваться. Они здесь знакомятся, их узнают, они себя пробуют. Самое главное в творчестве — это познать себя, границы своих возможностей. И здесь это все живет, такое чудо свершилось», — сказал Юрий Башмет.

Дирижер отметил, что в ходе общения с участниками «Тавриды-АРТ» ему было задано множество интересных вопросов, в том числе и профессиональных. Юрий Башмет отметил, что молодежь также интересовало, как стать знаменитостью и заработать достаточно денег.

«Очень интересные вопросы — и профессиональные, и вполне понятные, общечеловеческие. Допустим, вопрос: как стать знаменитым и зарабатывать много денег? Ответ: надо себя познать и делать то, в чем ты почувствуешь влюбленность в эту деятельность. Нужна цель. Здесь это как раз все бурлит. Они в разных областях будут проявлять себя, узнавать себя», — подчеркнул Юрий Башмет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевые самолеты показали фантастическое авиашоу на «Тавриде-АРТ».

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