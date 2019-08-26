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Видео: Каким был фестиваль «Таврида-АРТ» в 2019 году

, 9:53 Эфирная новость 34

Грандиозным концертом и праздничным фейерверком завершился в воскресенье, 25 августа, в Крыму фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ».

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 26

Где сбываются мечты? Знают участники самого творческого фестиваля «Таврида-АРТ». В минувшие выходные он завершился в Крыму. Полную свободу творчества предоставили юным режиссерам, актерам, продюсерам. Начинающие деятели искусств получили советы от звезд КВН и мэтров кино. О финале «Тавриды» репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Надежды Алешкиной.

«Таврида-АРТ» — это первый российский фестиваль творческих сообществ, главная творческая площадка страны, которая связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество. В фестивале приняли участие более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму завершился грандиозным концертом. Кроме того, участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России. Первый был установлен художниками в квартале АРТ, а второй — юмористами в квартале КВН. Было время и для любви. Молодой человек вышел на сцену и сделал предложение своей девушке на глазах тысяч участников фестиваля.

Кроме того участники фестиваля «Таврида-АРТ» выступили на одной сцене со знаменитыми рокерами. В рамках фестиваля «Нашествие» молодые деятели культуры и искусства услышали хиты прославленных музыкантов: Гарика Сукачева, Найка Борзова, Вячеслава Бутусова, групп «Пикник», «Ария» и «25/17».

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Таврида — АРТ 2019 26
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