Видео: Каким был фестиваль «Таврида-АРТ» в 2019 году

Где сбываются мечты? Знают участники самого творческого фестиваля «Таврида-АРТ». В минувшие выходные он завершился в Крыму. Полную свободу творчества предоставили юным режиссерам, актерам, продюсерам. Начинающие деятели искусств получили советы от звезд КВН и мэтров кино. О финале «Тавриды» репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Надежды Алешкиной.

«Таврида-АРТ» — это первый российский фестиваль творческих сообществ, главная творческая площадка страны, которая связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество. В фестивале приняли участие более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму завершился грандиозным концертом. Кроме того, участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России. Первый был установлен художниками в квартале АРТ, а второй — юмористами в квартале КВН. Было время и для любви. Молодой человек вышел на сцену и сделал предложение своей девушке на глазах тысяч участников фестиваля.