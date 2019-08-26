Видео: Каким был фестиваль «Таврида-АРТ» в 2019 году

Где сбываются мечты? Знают участники самого творческого фестиваля «Таврида-АРТ». В минувшие выходные он завершился в Крыму. Полную свободу творчества предоставили юным режиссерам, актерам, продюсерам. Начинающие деятели искусств получили советы от звезд КВН и мэтров кино. О финале «Тавриды» репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Надежды Алешкиной.
«Таврида-АРТ» — это первый российский фестиваль творческих сообществ, главная творческая площадка страны, которая связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество. В фестивале приняли участие более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.