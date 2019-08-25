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  4. Участники фестиваля «Таврида-АРТ» провели экологическую акцию

Участники фестиваля «Таврида-АРТ» провели экологическую акцию

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Мероприятие состоялось на мысе Меганом на юго-восточном побережье Крыма.

Фото : ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Таврида — АРТ 2019 22

Представитель дирекции фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» Егор Лукьянчиков рассказал, что участники мероприятия устроили экологическую акцию, которая прошла на мысе Меганом на юго-восточном побережье полуострова, сообщает РИА Новости.

По его словам, проявление заботы об окружающей среде является одним из принципов «Тавриды-АРТ».

«Забота об окружающей среде, ответственность и личное участие — одни из принципов фестиваля в частности и арт-кластера в целом. Мы рады, что участники проникаются этой атмосферой и сами организуют социальные акции, даже когда находятся на фестивале, где вокруг тебя столько разных мероприятий и площадок», — сказал Егор Лукьянчиков.

Стоит отметить, что с инициативой о проведении акции выступили представители арт-квартала «Таврида добро». Остальные участники фестиваля всецело поддержали начинание и приняли в нем участие.

По словам активистов, целью экологического субботника стало привлечение внимание общественности к проблеме обращения с отходами и оказание практической помощи окружающей природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал дирижер Юрий Башмет о фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму.

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