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Грандиозным концертом завершился фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму

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Кроме молодых исполнителей на сцене выступили звезды российской эстрады — Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, группа «Моя Мишель» и в завершение зажгла группировка «Ленинград».

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Фото, видео : © РИА Новости / Михаил Патлис, 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 25

Грандиозным концертом и праздничным фейерверком завершился в воскресенье, 25 августа, в Крыму фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».

Кроме молодых исполнителей на сцене выступили звезды российской эстрады — Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, группа «Моя Мишель» и в завершение зажгла группировка «Ленинград».

Фестиваль, в рамках которого прошло более 800 мероприятий, проходит недалеко от Судака с 20 по 26 августа. В нем приняли участие 45 тысяч человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России. Первый был установлен художниками в квартале АРТ, а второй — юмористами в квартале КВН. Было время и для любви. Молодой человек вышел на сцену и сделал предложение своей девушке на глазах тысяч участников фестиваля.

Кроме того участники фестиваля «Таврида-АРТ» выступили на одной сцене со знаменитыми рокерами. В рамках фестиваля «Нашествие» молодые деятели культуры и искусства услышали хиты прославленных музыкантов: Гарика Сукачева, Найка Борзова, Вячеслава Бутусова, групп «Пикник», «Ария» и «25/17».

Тема:
Таврида — АРТ 2019 25
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