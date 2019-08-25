Кириенко на «Тавриде-АРТ» назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

Первый заместитель главы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко призвал расценивать финансирование сферы культуры не как социальные затраты, а как инвестиции в конкурентоспособность страны.

« Это не социальные затраты, это большие очень серьезные инвестиции в будущее, и не только в развитие культуры. <…> Это большие инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. Потому что мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этого конкурентоспособность страны определяется уже не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей », — сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале «Таврида-АРТ».

Он привел в пример деятельность по поддержке сферы культуры в период своей работы в госкорпорации «Росатом».

« Для того, чтобы гениальные деятели науки, которые сконцентрированы в закрытых атомных городах, для того чтобы они могли творить и создавать новые открытия в науке, принципиально важным является культурная среда. В этом смысле в закрытом атомном городе инвестиции в драматический театр является не менее важными, чем в современную лазерную установку. Еще неизвестно, что важнее », — сказал Кириенко.

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» — проходит в Крыму с 21 по 26 августа. В его списке — сотни творческих проектов и около 45 тысяч талантливых участников. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий, в которых примут участие чиновники, деятели культуры и искусства, многочисленные звезды эстрады.

Ранее сегодня на фестивале произошел трогательный случай, когда юноша, поднявшись на цену, сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей.