  1. Пятый канал
  4. Кириенко на «Тавриде-АРТ» назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

Кириенко на «Тавриде-АРТ» назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

, 19:26 Видео 26

Первый замглавы администрации президента РФ уверен, что конкурентноспособность страны определяется не ее природными ресурсами, а творческим потенциалом ее населения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 24

Первый заместитель главы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко призвал расценивать финансирование сферы культуры не как социальные затраты, а как инвестиции в конкурентоспособность страны.

«Это не социальные затраты, это большие очень серьезные инвестиции в будущее, и не только в развитие культуры. <…> Это большие инвестиции в экономическую конкурентоспособность и благополучие. Потому что мир меняется, происходит технологическая революция. В рамках этого конкурентоспособность страны определяется уже не запасами природных ресурсов, а интеллектом и творческим потенциалом людей», — сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале «Таврида-АРТ».

Он привел в пример деятельность по поддержке сферы культуры в период своей работы в госкорпорации «Росатом».

«Для того, чтобы гениальные деятели науки, которые сконцентрированы в закрытых атомных городах, для того чтобы они могли творить и создавать новые открытия в науке, принципиально важным является культурная среда. В этом смысле в закрытом атомном городе инвестиции в драматический театр является не менее важными, чем в современную лазерную установку. Еще неизвестно, что важнее», — сказал Кириенко.

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» — проходит в Крыму с 21 по 26 августа. В его списке — сотни творческих проектов и около 45 тысяч талантливых участников. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий, в которых примут участие чиновники, деятели культуры и искусства, многочисленные звезды эстрады.

Ранее сегодня на фестивале произошел трогательный случай, когда юноша, поднявшись на цену, сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей.

Тема:
Таврида — АРТ 2019 24
25 авг
Юноша сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей на «Тавриде-АРТ»
25 авг
Участники фестиваля «Таврида-АРТ» провели экологическую акцию
24 авг
«Это великая идея!»: Дирижер Юрий Башмет о фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму
24 авг
Видео: Боевые самолеты показали фантастическое авиашоу на «Тавриде-АРТ»
24 авг
Видео: Участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России
24 авг
Участники «Тавриды-АРТ» выступили на одной сцене с легендами русского рока
23 авг
Кириенко рассказал, какого рок-музыканта больше всего ждал на сцене фестиваля на «Тавриде-АРТ»
23 авг
Участники «Тавриды-АРТ» насладились музыкой на фестивале «Джаз Коктебель»
23 авг
«Может стать кинематографической „Меккой“» — Михалков о Ялтинской киностудии
23 авг
МЧС РФ круглосуточно следят за безопасностью на фестивале «Таврида-АРТ»

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

19:51
«Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона
19:35
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала ДТП с мотоциклом
19:26
Кириенко на «Тавриде-АРТ» назвал поддержку культуры инвестицией в будущее
19:10
Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево
18:49
Мать скончавшейся роженицы на Ставрополье рассказала о возможной ошибке врачей
18:34
Disney опубликовал первое фото Эммы Стоун в образе современной Стервеллы Де Виль

Сейчас читают

Видео: Американские солдаты прокатились на российском «летающем» танке Т-80
Эксклюзивное видео с места гибели режиссера «Закона каменных джунглей»
Эксклюзивные кадры: Момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, попал на видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги