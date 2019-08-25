Кириенко на «Тавриде-АРТ» назвал поддержку культуры инвестицией в будущее

Первый заместитель главы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко призвал расценивать финансирование сферы культуры не как социальные затраты, а как инвестиции в конкурентоспособность страны.
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Он привел в пример деятельность по поддержке сферы культуры в период своей работы в госкорпорации «Росатом».
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Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» — проходит в Крыму с 21 по 26 августа. В его списке — сотни творческих проектов и около 45 тысяч талантливых участников. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий, в которых примут участие чиновники, деятели культуры и искусства, многочисленные звезды эстрады.
Ранее сегодня на фестивале произошел трогательный случай, когда юноша, поднявшись на цену, сделал предложение своей девушке на глазах тысяч людей.