Видео: Боевые самолеты показали фантастическое авиашоу на «Тавриде-АРТ»

В рамках творческого фестиваля «Таврида-АРТ», проходящего в Крыму, боевые самолеты Черноморского флота показали зрителям грандиозное авиашоу.

Во время полета экипажи самолетов продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Финальным аккордом авиашоу стал групповой прыжок десяти парашютистов в небе над бухтой Капсель.

По мнению организаторов, в фестивале «Таврида-АРТ» принимают участие порядка 45 тысяч человек. Все они собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои произведения искусств или просто насладиться праздником для всех творческих личностей.

Фестиваль «Таврида-АРТ» проходит с 23 по 25 августа на Крымском полуострове. В рамках мероприятия организованы мини-празднества, посвященные различным направлениям: от кулинарии до театра и кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники «Тавриды-АРТ» установили два рекорда России.