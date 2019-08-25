В США арестовали шестерых пенсионеров за оргию в парке

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Полиция США задержала шестерых пожилых американцев за непристойное поведение в общественном месте.

Как сообщает издание CT post, пенсионеры, среди которых была одна женщина, устроили оргию в городском парке города Фейрфилда.

По данным национального СМИ, это была не разовая акция — задержанные производили «непристойную сексуальную активность» минимум в течение недели, чем вызывали возмущение со стороны местных жителей. В результате сотрудникам правопорядка удалось задержать попирающих нормы морали граждан.

В руки полицейских попали пять мужчин и одна женщина. Самому молодому участнику оргий на свежем воздухе оказалось 62 года, самый пожилой подозреваемый в нарушении общественного порядка перешагнул 85-летний рубеж.

Пожилых любителей плотских утех в общественном месте ожидает суд.

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