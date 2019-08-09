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  4. Фото: Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию

Фото: Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию

, 22:26 Фото 19

Одежда Артура Смольянинова потребовалась звезде «Папиных дочек», чтобы вывести «формулу идеального бодипозитивизма».

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Дарья Мельникова, которая любит удивлять фанатов необычными постами в Instagram, опубликовала несколько стильных снимков, и назвала их «бодипозитивными». Чтобы сделать фото, звезде «Папиных дочек» пришлось позаимствовать одежду мужа — актера Артура Смольянинова.

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«Бодипозитивные фотки от Дарьи Крючковой. Muah не успела, style костюм мужа, photo сняли за 40 минут. Вот тебе и формула идеального бодипозитивизма», — подписала снимки актриса.

Instagram @melnikovadsh

Она добавила, что на самом деле классно потанцевала. На вопрос любопытствующих подписчиков, а под какую музыку, Дарья ответила:

«Под крики младшего сына».

Поклонники высоко оценили творчество двух Даш — и модели, и фотографа.

«Идеально!»

«Вдохновение!»

«Бунтарка!»

«Даша, ты офигенно стильная!»

«Эти самые крутячие. Ну, кроме тех, где в положении с зонтом и в сапогах», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дарья Мельникова объяснила подписчикам, почему не публикует фотографии с мужем.

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