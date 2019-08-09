Фото: Дарья Мельникова одолжила у мужа костюм на фотосессию

Дарья Мельникова, которая любит удивлять фанатов необычными постами в Instagram, опубликовала несколько стильных снимков, и назвала их «бодипозитивными». Чтобы сделать фото, звезде «Папиных дочек» пришлось позаимствовать одежду мужа — актера Артура Смольянинова.
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«Бодипозитивные фотки от Дарьи Крючковой. Muah не успела, style костюм мужа, photo сняли за 40 минут. Вот тебе и формула идеального бодипозитивизма», — подписала снимки актриса.
Она добавила, что на самом деле классно потанцевала. На вопрос любопытствующих подписчиков, а под какую музыку, Дарья ответила:
«Под крики младшего сына».
Поклонники высоко оценили творчество двух Даш — и модели, и фотографа.
«Идеально!»
«Вдохновение!»
«Бунтарка!»
«Даша, ты офигенно стильная!»
«Эти самые крутячие. Ну, кроме тех, где в положении с зонтом и в сапогах», — пишут комментаторы.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Дарья Мельникова объяснила подписчикам, почему не публикует фотографии с мужем.