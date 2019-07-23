«Тортик так себе»: как Охлобыстин отметил 53-летие — видео

, 9:39 Видео 180

Пользователи сочли празднование дня рождения актера слишком скромным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @psykero1477, @golubkina1973

Актер Иван Охлобыстин на днях отметил 53-летие. По информации Teleprogramma.Pro, на праздник артист пригласил только самых близких, среди которых оказались его коллеги — Мария Кожевникова и Мария Голубкина. Сам Охлобыстин вечеринку по случаю своего дня рождения решил не афишировать, однако Мария Голубкина выложила в Instagram короткое видео.

На нем снята обстановка в московском ресторане, гости, хором поздравляющие актера, и сам виновник торжества. Подписчики Марии Голубкиной стали массово оставлять под постом пожелания для Охлобыстина, однако также нашлись и те, кто попытался раскритиковать праздник, отметив, что он был слишком скромен, а торт вообще «так себе».

Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Ранее 5-tv.ru публиковал большое интервью Ивана Охлобыстина.

Читайте также

+20° Днём +24°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

Последние новости

9:54
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
9:39
«Тортик так себе»: как Охлобыстин отметил 53-летие — видео
9:24
Пятьсот российских туристов, застрявших в Аньталье, ждут вылета в Москву
9:09
Жириновский рассказал, когда Украина может войти в состав России
8:55
Лайфхак от Седоковой: как сделать эффект «пухлых губ» — видео
8:42
Лесные пожары в Красноярском крае: горит около 700 тысяч гектаров

Сейчас читают

Фанаты удивлены: Игорь Крутой выглядит моложе 38-летнего сына — фото
И не скажешь, что 69! Надежда Бабкина в ванне произвела фурор в сети — фото
Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги