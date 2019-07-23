Актер Иван Охлобыстин на днях отметил 53-летие. По информации Teleprogramma.Pro, на праздник артист пригласил только самых близких, среди которых оказались его коллеги — Мария Кожевникова и Мария Голубкина. Сам Охлобыстин вечеринку по случаю своего дня рождения решил не афишировать, однако Мария Голубкина выложила в Instagram короткое видео.

На нем снята обстановка в московском ресторане, гости, хором поздравляющие актера, и сам виновник торжества. Подписчики Марии Голубкиной стали массово оставлять под постом пожелания для Охлобыстина, однако также нашлись и те, кто попытался раскритиковать праздник, отметив, что он был слишком скромен, а торт вообще «так себе».

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Ранее 5-tv.ru публиковал большое интервью Ивана Охлобыстина.