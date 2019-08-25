Эксклюзивное видео с места гибели режиссера «Закона каменных джунглей»

Известный российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП. Смертельная авария произошла около 6 часов утра в воскресенье, 25 августа, в Юрьевском переулке в Москве. 42-летний режиссер, управляя каршеринговым авто, въехал в припаркованный КАМАЗ.

По сообщениям очевидцев, Игорь Хомский скончался до приезда медиков скорой помощи. Факт смертельного ДТП подтвердили в столичном управлении ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Игорь Хомский принимал участие в разработке фильма «Закон каменных джунглей», был режиссером таких картин, как «Очная ставка», «История N», Неоконченный урок».

5-tv.ru

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