Певица Алена Свиридова похвасталась перед поклонниками сыновьями, опубликовав их общую фотографию, на которой они демонстрируют свою спортивную форму.

Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об онкологическом заболевании певицы

«Это я их породила, представляете? Сама не верю», — подписала снимок артистка.

Instagram @alenasviridova

«Представляю. Я тоже так буду стоять через четыре года и удивляться. Пока еще пупсики. Парни ваши супер, красавцы, маме есть чем гордиться», — прокомментировал фото один из подписчиков Свиридовой.

«Красивые, взрослые ребята! Да, время так бежит, не успеваешь оглянуться назад, казалось, что только родился сынок, а тут школа, институт и свадьба!» — добавил другой.

«Вот это парни!» — восхитился пользователь.

Старшему сыну певицы — Василию, что на снимке справа, сейчас 36 лет. Младшему Григорию — 15.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 36-летний Василий познакомил Алену Свиридову со своей невестой.