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«Это я их породила»: Свиридова похвасталась спортивными сыновьями — фото

, 16:31 Фото 40

Певица продемонстрировала фотографии детей — 36-летнего Василия и 15-летнего Григория.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова, instagram @alenasviridova

Певица Алена Свиридова похвасталась перед поклонниками сыновьями, опубликовав их общую фотографию, на которой они демонстрируют свою спортивную форму.

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«Это я их породила, представляете? Сама не верю», подписала снимок артистка.

Instagram @alenasviridova

«Представляю. Я тоже так буду стоять через четыре года и удивляться. Пока еще пупсики. Парни ваши супер, красавцы, маме есть чем гордиться», — прокомментировал фото один из подписчиков Свиридовой.

«Красивые, взрослые ребята! Да, время так бежит, не успеваешь оглянуться назад, казалось, что только родился сынок, а тут школа, институт и свадьба!» — добавил другой.

«Вот это парни!» — восхитился пользователь.

Старшему сыну певицы — Василию, что на снимке справа, сейчас 36 лет. Младшему Григорию — 15.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 36-летний Василий познакомил Алену Свиридову со своей невестой.

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