«Классная свекровь!»: Сын Алены Свиридовой познакомил мать со своей невестой

Известная российская певица Алена Свиридова проводит лето в Крыму в компании 36-летнего сына Василия. Однако выяснилось, что помимо наследника на совместном отдыхе с популярной в 90-е певицей находится ее будущая невестка — Мария. Знаменитость опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором позирует вместе с сыном и его избранницей.

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«Как вы думаете, какая из меня получится свекровь?» — подписала новый пост звезда.

Instagram @alenasviridova

Поклонники певицы тут же поспешили отреагировать на пост.

«Вы, наверное, будете не свекровью, а мамой для дочки, которую полюбил ваш сын!» — умиленно написала подписчица.

Однако Алена Свиридова не согласилась быть мамой для кого-то еще. Знаменитость продемонстрировала адекватный взгляд на отношения с невесткой.

«Я думаю — подружкой. Мама у нее уже есть», — ответила фолловеру звезда.

Среди более стотысячной армии фанатов исполнительницы большинство решили, что Алена Свиридова будет потрясающей свекровью, и избраннице ее сына нечего бояться.

«Строгая, но справедливая»;

«Мне кажется, что отличная! Потому что вы: модная, современная и дружите с головой»;

«Классной! У Вас есть чему учиться!» — написали юзеры.

Сын Алены Свиридовой — Василий — родился от первого брака певицы с Сергеем Свиридовым. По мнению артистки, пара рассталась из-за слишком юного возраста звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алена Свиридова восхитила поклонников видео в купальнике.