  1. Пятый канал
  4. Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

, 20:09 138

Патриарх Московский и всея Руси обратил внимание на неправильную трактовку Библии пацифистами.

Фото : www.globallookpress.com / © MFA Russia

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на неправильное толкование Библии пацифистами и рассказал, зачем на самом деле нужно подставлять после удара другую щеку.

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку („кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую“ (Мф. 5:39))», — цитирует слова патриарха РИА Новости после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

Однако правильное толкование этих слов дается в первом послании апостола Павла к коринфянам, отметил глава РПЦ.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: „Если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим“, но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции — великое противление злу», — подчеркнул Кирилл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

21:23
Зеленский поведал о «вкладе» украинцев в штурм французской крепости в XVII веке
21:06
Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова намекнула фанатам, что вышла замуж
20:47
Видео: Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в петербургском ТЦ 
20:32
Сын Игоря Верника объяснил фото с вытиранием носа пятитысячной купюрой
20:09
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
19:51
«Снова впросак»: Борис Джонсон сбился с пути на G7 и едва не потерял Макрона

Сейчас читают

Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево
Эксклюзивные кадры: Момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, попал на видео
«Это я их породила»: Свиридова похвасталась спортивными сыновьями — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги