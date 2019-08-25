Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на неправильное толкование Библии пацифистами и рассказал, зачем на самом деле нужно подставлять после удара другую щеку.

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку („кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую“ (Мф. 5:39))» , — цитирует слова патриарха РИА Новости после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

Однако правильное толкование этих слов дается в первом послании апостола Павла к коринфянам, отметил глава РПЦ.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: „Если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим“, но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции — великое противление злу», — подчеркнул Кирилл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге.