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Кремль рассчитывает на здравомыслие в G7 при возобновлении отношений с Россией

, 21:40 90

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможном возвращении в формат «большой восьмерки» с участии нашей страны.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin, Komsomolskaya Pravda, Artur Widak, Yohei Osada, Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на здравый смысл всех стран-участниц «большой семерки» при восстановлении взаимоотношений с Москвой.

Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве ряд стран уже начали процесс восстановления в позитивном ключе. Например, Франция и Италия, а что касается Японии и Германии, то здесь у России тесные взаимоотношения всегда сохранялись.

«С некоторыми странами пока восстанавливать не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — заявил Песков.

Кроме того спикер Кремля добавил, что Владимир Путин всегда являлся сторонником восстановления отношений с теми странами, где они в последнее время были нарушены.

«Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам — будь то политика, геополитика или экономика — то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», — добавил Песков, комментируя возможное возвращение в формат «большой восьмерки» с участии нашей страны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, следующая встреча в формате G7 должна состояться в 2020 году в США. Дональд Трамп заявил, что Россия «вероятно войдет» в число стран-участниц саммита. В то же время глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммит G7 вместо России нужно пригласить Украину.

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