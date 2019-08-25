  1. Пятый канал
  4. Елизавета II вопреки традиции посетила церковь без супруга принца Филиппа

Елизавета II вопреки традиции посетила церковь без супруга принца Филиппа

, 22:37 Фото 66

Королеву Великобритании сопровождал ее старший внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.

Фото : Pool / www.globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II известна своей обязательностью по соблюдению церковных традиций. В частности, каждое воскресенье она посещает службу, пишет Hello!

Вот и в воскресенье, 25 августа, не стало исключением — монаршая особа отправилась в церковь Балморал в Шотландии.

Однако для поклонников королевской семьи стало неожиданностью, что на службу не поехал супруг Елизаветы II принц Филипп. В британской прессе стали появляться сообщения о возможном ухудшении здоровья 97-летнего герцога Эдинбургского.

Впрочем, ранее пресса писала, что Елизавета II и вовсе вычеркнула Филиппа из своей жизни. Сообщалось, что самая возрастная королевская пара спустя 71 год брака уже не завтракает вместе, и что принц якобы даже вздохнул с облегчением, когда освободился от раздражающих его формальных обязанностей монаршей семьи.

Зато на сегодняшнюю службу королева, на радость многочисленным зевакам, собравшимся возле церкви, отправилась в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II уже скоро собирается передать свои полномочия сыну.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Последние новости

22:52
Меркель назвала условия возвращения России в G7
22:37
Елизавета II вопреки традиции посетила церковь без супруга принца Филиппа
22:20
В Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП
22:08
Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске
21:40
Кремль рассчитывает на здравомыслие в G7 при возобновлении отношений с Россией
21:23
Зеленский поведал о «вкладе» украинцев в штурм французской крепости в XVII веке

Сейчас читают

Жена Дмитрия Диброва прокомментировала ДТП с мотоциклом
Дмитрий Дибров с женой Полиной на мотоцикле врезались в дерево
Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги