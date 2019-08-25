Елизавета II вопреки традиции посетила церковь без супруга принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II известна своей обязательностью по соблюдению церковных традиций. В частности, каждое воскресенье она посещает службу, пишет Hello!

Вот и в воскресенье, 25 августа, не стало исключением — монаршая особа отправилась в церковь Балморал в Шотландии.

Однако для поклонников королевской семьи стало неожиданностью, что на службу не поехал супруг Елизаветы II принц Филипп. В британской прессе стали появляться сообщения о возможном ухудшении здоровья 97-летнего герцога Эдинбургского.

Впрочем, ранее пресса писала, что Елизавета II и вовсе вычеркнула Филиппа из своей жизни. Сообщалось, что самая возрастная королевская пара спустя 71 год брака уже не завтракает вместе, и что принц якобы даже вздохнул с облегчением, когда освободился от раздражающих его формальных обязанностей монаршей семьи.

Зато на сегодняшнюю службу королева, на радость многочисленным зевакам, собравшимся возле церкви, отправилась в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II уже скоро собирается передать свои полномочия сыну.