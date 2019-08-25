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  4. Новички «Спартака» помогли москвичам обыграть «Крылья Советов» в Самаре — видео голов

Новички «Спартака» помогли москвичам обыграть «Крылья Советов» в Самаре — видео голов

, 23:24 Видео 76

Дебютными голами за красно-белых отметились швед Джоржан Ларссон и голландец Гус Тиль.

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Фото, видео : spartak.com, Instagram @ovinogradka, @boronakhin, @ayhan_han_

Московский «Спартак» добился волевой победы над «Крыльями Советов» на последних минутах матча. Игра седьмого тура состоялась в Самаре в воскресенье, 25 августа, и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Изначально встреча складывалась с пользу «крылышек». В конце первого тайма счет в матче отрыл главный голеодор самарцев — Александр Соболев. После перерыва шведский новичок спартаковцев Джоржан Ларссон забил свой первый гол за красно-белых — 1:1. Еще один приобретенный летом легионер москвичей Гус Тиль принес победу гостям, отправив мяч в сетку в компенсированное время.

После семи игр чемпионата России по футболу «Спартак» набрал 14 очков и занял второе место в таблице РПЛ. К слову, столько же баллов у всех команд в ТОП-5 РПЛ — «Краснодара», «Локомотива», «Ростова» и «Зенита», который сенсационно проиграл «Уфе».

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