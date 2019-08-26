Мощный пожар разбудил жителей города Братск в Иркутской области

Жуткий треск и сработавшая сигнализация у машин разбудили в ночь на понедельник, 26 августа, жителей одного из районов Братска в Иркутской области.

В поселке Падун недалеко от пожарной части полыхал двухэтажный деревянный дом. Зарево было видно за километры. От раскаленного воздуха плавились припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным никто не пострадал – ветхий барак был расселен еще несколько лет назад. На месте ЧП работали две пожарные бригады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полыхающей Греции. Накануне на острове Самос из-за лесных пожаров были эвакуированы туристы из пяти гостиниц. Отмечается, что до наступления темноты в тушении принимала участия авиация — четыре самолета и два вертолета.