Чиновник в Дагестане прибавил себе 34 года, чтобы получать пенсию

В Дагестане расследуют пенсионный скандал. Местный чиновник подделал документы, чтобы получать пенсию.

Мужчина увеличил свой возраст на 34 года, а также приобрел трудовую книжку с ложными данными о том, что добросовестно проработал всю свою долгую жизнь в колхозе.

Что примечательно на дверях администрации села, в которой работает лже-пенсионер — висит памятка о защите от мошенников. Те, кто брал на работу Муслима Махмудова судя по всему не читали эту инструкцию.

В деле сейчас разбирается полиция, но как выяснил Мурад Магомедов этот лже-пенсионер далеко не единственный в республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из дома московского пенсионера украли более 14 миллионов рублей.