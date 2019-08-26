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  4. Видео: Даниил Квят раздал автографы болельщикам «Формулы-1» в Петербурге

Видео: Даниил Квят раздал автографы болельщикам «Формулы-1» в Петербурге

, 14:26 Эфирная новость 28

В Северной столице отменили показательный заезд «королевского автогонщика». Так что фанатам оставалось только делать селфи на фоне гоночных болидов и общаться с кумиром.

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Фото, видео : redbull.com, 5-tv.ru

Тысячи поклонников «Формулы-1» в минувшие выходные собрались в Петербурге. В Северную столицу приехал российский пилот королевских гонок. Показательные заезды на болиде отменили, но это Даниил Квят с лихвой компенсировал — он несколько часов он раздавал автографы и общался с болельщиками.

Все благодарили гонщика за отличные результаты, особенно за третье место на Гран-при Германии. А несколько фанатов и вовсе сделали плакат «Даниил — наш чемпион». Он очень понравился и гонщику, и его механикам. Они пообещали, что обязательно возьмут его на следующую гонку — Гран-При Бельгии.

«Очень рад, что столько людей интересуются „Формулой-1“. Очень много людей пришло посмотреть», — отметил пилот «Формулы-1» Даниил Квят.

Кроме болельщиков сюрприз Даниилу Квяту подготовили и организаторы шоу — в боксах гонщику подарили торт в честь рождения дочки. Правда сам пилот пообещал съесть только маленький кусочек: следующая гонка уже 1 сентября, и необходимо поддерживать форму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фаворит Гран-при Великобритании по мотогонкам потерял память после аварии. Андреа Довициозо сразу после старта на огромной скорости столкнулся с байком соперника.

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