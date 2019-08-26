Видео: Даниил Квят раздал автографы болельщикам «Формулы-1» в Петербурге

Тысячи поклонников «Формулы-1» в минувшие выходные собрались в Петербурге. В Северную столицу приехал российский пилот королевских гонок. Показательные заезды на болиде отменили, но это Даниил Квят с лихвой компенсировал — он несколько часов он раздавал автографы и общался с болельщиками.

Все благодарили гонщика за отличные результаты, особенно за третье место на Гран-при Германии. А несколько фанатов и вовсе сделали плакат «Даниил — наш чемпион». Он очень понравился и гонщику, и его механикам. Они пообещали, что обязательно возьмут его на следующую гонку — Гран-При Бельгии.

«Очень рад, что столько людей интересуются „Формулой-1“. Очень много людей пришло посмотреть», — отметил пилот «Формулы-1» Даниил Квят.

Кроме болельщиков сюрприз Даниилу Квяту подготовили и организаторы шоу — в боксах гонщику подарили торт в честь рождения дочки. Правда сам пилот пообещал съесть только маленький кусочек: следующая гонка уже 1 сентября, и необходимо поддерживать форму.

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